Тиллерсон сформирует свое мнение о санкциях против России из-за "кибератак"

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон уклонился от вопроса сенатора от Флориды Марко Рубио, будет ли тот советовать избранному президенту Дональду Трампу отменить приказ текущего президента Барака Обамы о санкциях против России в связи с ее якобы вмешательством в президентские выборы.

"Что действительно нужно – всесторонний обзор нашей системы кибербезопасности и нашей политики в этой области… Мы проконсультируемся по этому исполнительному листу не только с президентом, но и со всеми нашими агентами и сделаем свои выводы", — сказал он в сенате на слушаниях по утверждению его кандидатуры.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.