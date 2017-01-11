Майк Пенс назвал безответственными публикации "компромата" на Трампа

Автор статьи в Time пытается определить причины, по которым Трамп стал "человеком года". "Чтобы напомнить Америке, что демагогия питается отчаянием, что правда сильна настолько, насколько сильно доверие к тем, кто ее произносит; чтобы расширить возможности "скрытого электората", активно выдвигая на первый план их ярость и показывая их страхи; чтобы создать будущую политическую культуру, уничтожив вчерашнюю, — Дональд Трамп стал человеком года по версии Time", — говорится в статье под названием "Выбор".