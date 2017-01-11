Тиллерсон по-прежнему считает, что санкции влияют на американский бизнес

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что выступает за "продуманное применение" санкций против других стран, поскольку ограничительные меры влияют на американский бизнес.

"Я просто говорю о фактах, а они в том, что санкции при их введении оказывают влияние на американские бизнес-интересы", — заявил Тиллерсон на слушаниях в сенате, где обсуждается его кандидатура на пост госсекретаря.

"Санкции – мощный инструмент. Давайте хорошо их готовить, нацеливать и вводить полностью до такой степени, как мы можем. Если мы вводим их с другими странами или в одиночку, давайте гарантируем, что они применяются в равной степени везде", — добавил он.

Тиллерсон, который долгое время руководил компанией ExxonMobile, ранее заявлял, что санкции США против РФ вредят интересам американской компании.

США после событий на Украине и в Крыму в 2014 году ввели ряд санкций против российских граждан и компаний.