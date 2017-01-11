Тиллерсон заявил, что доверяет мнению спецслужб США о "русских хакерах"

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что доверяет докладу американских спецслужб, которые ранее заявили о причастности РФ к кибератакам на компьютерные системы страны.

"Я читал межведомственный доклад, который был опубликован 6 января. Этот отчет явно вызывает беспокойство и показывает, что все действия, о которых вы сказали, были предприняты", — сказал Тиллерсон,

"Я не могу подтвердить это, хотя это отмечено в отчете", — отметил кандидат, отвечая на вопрос, причастен ли президент РФ Владимир Путин к организации кибератак на США.

При этом он сказал, что "это допущение справедливо".

Тиллерсон вместе с тем отметил, что у него не было секретных брифингов со спецслужбами США на тему хакеров.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.