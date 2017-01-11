Доминиканские власти допросили представителя Odebrecht по делу о взятках

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Доминиканской Республики допросили представителя бразильской строительной компании Odebrecht в рамках расследования коррупционного скандала, чтобы установить личности тех, кто получил более 90 миллионов долларов от данной фирмы, сообщает агентство Andina. © Fotolia/ Helder Almeida Власти ряда стран Латинской Америки брали взятки от бразильской Odebrecht

По данным агентства, трехчасовой допрос представителя компании в республике Марсело Хофке, по словам генерального прокурора Доминиканской Республики Хеана Родригеса, "не принес удовлетворительных результатов" для расследования дела о крупных взятках.

Как сообщается, Родригес также объявил, что завтра состоится допрос торгового представителя компании Анхела Рондона, который, по словам Хофке, и был тем, кто получил 92 миллиона и впоследствии давал взятки властям.

Ранее сообщалось, что представители властей целого ряда стран Латинской Америки оказались вовлеченными в коррупционный скандал с участием бразильской строительной компании Odebrecht, получая от нее миллионные взятки. Согласно решению суда, в общей сложности иностранным политикам и представителям властей Odebrecht заплатил 439 миллионов долларов в период с 2001 по 2016 год.

Крупнейшая строительная компания Южной Америки Odebrecht являлась одним из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне прошлого года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.