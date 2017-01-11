Тиллерсон считает, что Россия "не оправдывает надежд" в сфере прав человека

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что РФ "потерпела неудачу" в сфере прав человека.

В среду, выступая в сенате США, где обсуждается его кандидатура на пост госсекретаря, Тиллерсон согласился, что соблюдение прав человека в мире является одним из приоритетов внешней политики Вашингтона.

"Согласны ли вы, что Россия под руководством господина (президента РФ Владимира) Путина не оправдывает надежд в этой категории?" — спросил Тиллерсона сенатор Бен Кардин.

"Да, сэр", — согласился кандидат на пост госсекретаря.