Тиллерсон назвал санкции важным инструментом внешней политики

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции — важный инструмент внешней политики.

"Наше руководство требует конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей по всему миру, используя и помощь, и — когда это необходимо — экономические санкции как инструмент внешней политики", — сказал Тиллерсон на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.

Тиллерсон ранее возглавлял крупнейшую нефтяную компанию ExxonMobil.