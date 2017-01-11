Тиллерсон заявил, что поддерживает "закон Магнитского"

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил в среду о своей поддержке "Закона Магнитского", предусматривающего введения санкций против лиц в России, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека.

В ходе слушаний по рассмотрению кандидатуры Тиллерсона в сенатском комитете по иностранным делам сенатор Бен Кардин спросил его, поддерживает ли он данный закон. "Да, я поддерживаю", — ответил Тиллерсон.

Он также высказался в поддержку распространения данного закона на другие страны.