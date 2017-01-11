Председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Курц 17 января посетит Москву

ВЕНА, 11 янв — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц посетит с официальным визитом Москву 17-18 января, сообщили РИА Новости в ОБСЕ в среду.

"Председатель Курц приедет 17 января в Москву, на 18-е число запланирована встреча с министром иностранных дел России‎ (Сергеем) Лавровым", — сказал собеседник агентства.

Подготовка к этому визиту прошла еще в середине декабря прошлого года, когда встречались первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и генсек австрийского МИД Михаэль Линхарт. Тогда с обеих сторон был отмечен конструктивный характер российско-австрийских отношений, подчеркнута устойчивая динамика контактов высокого уровня в различных областях. В частности, уделено внимание предстоящим крупным мероприятиям в культурно-гуманитарной сфере, включая стартующий в 2017 году перекрестный Год туризма Россия-Австрия.