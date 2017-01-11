Маккейн заявил, что получил "компромат" на Трампа и передал его ФБР

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что в конце года получил некую информацию, которую затем передал главе ФБР, и не в силах оценить ее корректность самостоятельно.

Учитывая ссылку Маккейна на недавние сообщения в СМИ, можно сделать вывод, что он имеет в виду так называемый доклад о "российском компромате" на избранного президента США Дональда Трампа.

"Я не смог оценить точность информации и передал ее директору ФБР. Мое сотрудничество с ФБР или другим правительственным агентством по данному вопросу ограничивается этим пунктом", — говорится в заявлении.

На сайте BuzzFeed был опубликован 35-страничный документ, где рассказывалось о том, что российские власти якобы пытались скомпрометировать Трампа.

Представители WikiLeaks на своей странице в Twitter отметили, что "35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки; стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности".

Сбор данных для предполагаемого "компромата" против Дональда Трампа финансировали его оппоненты среди республиканцев во время первичных выборов, а затем сторонники экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В Кремле на обвинения ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения – "абсолютная утка".