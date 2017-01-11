Действия России не учитывают интересы США, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия в своих действиях "не учитывает интересы США".

"В то время как Россия ищет уважения и значимости на международной сцене, ее недавние действия не учитывают американские интересы", — сказал Тиллерсон на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям. Он не сказал, о каких действиях идет речь.

Тиллерсон упомянул о России в контексте "угроз в меняющемся мире". В том же контексте он упомянул о Китае. "Наши отношения с Китаем были и дружескими, и враждебными", — сказал Тиллерсон.

Ранее кандидат на пост госсекретаря подчеркивал, что Вашингтону нужен открытый и искренний диалог с Москвой и сотрудничество в отраслях, где у Америки и России есть общие интересы.

При этом он заметил, что в вопросах, где существуют противоречия, США должны твердо стоять на своем и защищать свои интересы.

Избранный президент США выдвинул Кандидатуру экс-главы компании Exxon Mobil бизнесмена Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. В среду в сенате начались слушания по утверждению его кандидатуры.