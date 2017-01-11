Американский сенатор обвинил Россию в "злонамеренной деятельности"

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. США не имеют намерений причинить вред в экономическом плане таким странам, как Россия и Китай, заявил глава комитета по международным делам сената республиканец Боб Коркер.

"Мы не желаем зла других большим странам в мире, что касается экономического роста. Мы хотим, чтобы они преуспевали – страны вроде Китая и даже России, которая, без сомнений, проводит злонамеренную деятельность в нашей стране", — сказал Коркер на слушаниях в сенате, где рассматривается кандидатура Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Под "злонамеренной деятельностью" РФ в США сенатор, возможно, имел в виду якобы вмешательство Москвы в президентские выборы. Доклад с обвинениями в этом в адрес России 6 января распространили ЦРУ, ФБР и АНБ, но никаких доказательств американская сторона вновь не предъявила, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны и просьбы предоставить подтверждения.