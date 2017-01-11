Адвокат Трампа на фоне "компромата" призвал не публиковать фейковые новости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Майкл Коэн призвал остановить публикацию ложных новостей на фоне доклада "о российской вербовке Трампа", сообщает издание Mic.

"Кто-то очень хорошо веселится за ваш счет. Это смехотворно… Ясно, что тот человек, который это создал, использовал свое воображение или надеялся на то, что либеральные СМИ подхватят эту сфабрикованную историю", — заявил Коэн.

"В определенный момент эти фейковые новости должны прекратиться. Мы говорим об избранном президенте США, и если мы хотим создать имидж силы и интеллекта, мы должны начать поступать осмысленно", — добавил Коэн.

В опубликованном порталом Buzzfeed докладе, составленном якобы экс-сотрудником британской разведки, утверждается со ссылкой на некоего кремлевского чиновника, что адвокат Трампа Майкл Коэн встречался с представителями Кремля в августе 2016 года в Праге. В документе сообщается, что встреча якобы была тайной. В документе говорится, что посредником в организации встречи якобы был председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев — в документе он назван членом Госдумы. "Косачев, возможно, был участником встречи с Коэном", — отмечается в документе. При этом Коэн в своем Twitter заявил, что никогда в жизни не посещал Прагу.

I have never been to Prague in my life. #fakenews pic.twitter.com/CMil9Rha3D — Michael Cohen (@MichaelCohen212) 11 января 2017 г.

​На сайте BuzzFeed был опубликован 35-страничный документ, где рассказывалось о том, что российские власти якобы пытались скомпрометировать Трампа. Как говорится в сообщении, опубликованном на странице WikiLeaks в Twitter, "35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки; стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности".

An except from the pseudo "intelligence report" "leaked" to Buzzfeed, who published it, ahead of Trump's press conference on Wednesday. pic.twitter.com/X6z9mlboOW — WikiLeaks (@wikileaks) 11 января 2017 г.

​Сбор данных для предполагаемого "компромата" против Дональда Трампа финансировали его оппоненты среди республиканцев во время первичных выборов, а затем сторонники экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.