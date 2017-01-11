Спецсоветник генсека ООН: конференция по Кипру станет историческим событием

ЖЕНЕВА, 11 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная конференция по Кипру, которая начнется 12 января в Женеве, станет историческим событием, не исключено, что к выходным к главам МИД присоединятся премьеры Турции и Греции, заявил на пресс-конференции специальный советник генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде.

"То, что произойдет завтра, любой итог — это историческое событие. Потому, что впервые страны-гаранты будут встречаться со сторонами и обсудят очень сложные вопросы безопасности и гарантий. По сути, основные гарантии безопасности, которые будут сопровождать кипрский процесс. И когда дискуссия начнется завтра, мы не думаем, что она закончится завтра, но мы рассчитываем увидеть, что у нее был хороший старт", — сказал он.

Эйде также выразил удовлетворение тем фактом, что на международную конференцию в четверг в Женеву приедут главы МИД Великобритании, Турции и Греции.

"Да, я рад буду увидеть здесь министров иностранных дел. Это вполне нормальная процедура, когда тема, подобная этой, стартует с высокого политического уровня и когда есть прогресс, уровень повышается… Страны-гаранты в последние дни тесно координировались между собой, общались со мной и генсеком ООН. И было условлено, что они все начнут с такого уровня и дальше посмотрим, как все будет развиваться в следующие часы и дни", — сказал он.

Спецсоветник генсека ООН по кипрскому урегулированию подчеркнул, что международные дискуссии, вероятно, продлятся до выходных, и не исключил, что в зависимости от прогресса на переговорах в них примут участие главы правительств Турции и Греции.

По его словам, на данный момент, стороны уже близки к решению многих вопросов, часть из них была уже урегулирована ранее, однако "нам еще предстоит работа".

Межобщинные переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи проходят в Женеве с 9 января. Цель переговоров — положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

После двухлетнего перерыва дискуссии о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на раунде в Швейцарии в ноябре 2016 года, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.