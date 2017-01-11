Командующий Ливийской национальной армией посетил "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Белкасим Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов", а также в ходе видеоконференции с главой Минобороны России Сергеем Шойгу обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Одиннадцатого января 2017 года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Белкасим Хафтар посетил тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", совершающий переход в основной пункт базирования в составе авианесущей группы Северного Флота", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на борту авианесущего крейсера командующего Ливийской национальной армией приветствовали старший на походе вице-адмирал Соколов, командование и экипаж корабля.

"После небольшой экскурсии по кораблю состоялась видеоконференция маршала Халифы Хафтара с Министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы борьбы с международными террористическими группировками на Ближнем Востоке", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в завершение визита на крейсер маршалу Хафтару была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения.

Ранее в среду арабские телеканалы сообщили, что возвращающийся из зоны конфликта в Сирии российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вошел в территориальные воды Ливии. По данным телеканала Sky News Arabia, на борту корабля должна была состояться встреча с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Хафтар известен как противник исламистов, войска под его командованием ведут борьбу с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в городе Бенгази. Хафтар в 2016 году посетил Москву в июне и в ноябре для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза. По словам командующего, поставки вооружений не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

Ливийская национальная армия не подчиняется поддерживаемому ООН правительству в столице Триполи, ее командующий Халифа Хафтар является союзником парламента, заседающего на востоке страны в городе Тобрук.