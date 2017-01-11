Тысячи британских домов обесточены из-за штормового ветра
ЛОНДОН, 11 янв – РИА Новости, Мария Табак. Тысячи домов в Великобритании остались без света из-за штормового ветра, обрушившегося на север Англии, Шотландию и Северную Ирландию.
В Англии без электроснабжения остались, по меньшей мере, три тысячи домов, сотнями исчисляется количество отключений в Шотландии.
Один из мостов неподалеку от Эдинбурга пришлось закрыть из-за перевернувшегося грузовика, водитель которого в экстремальных погодных условиях не справился с управлением. Также властям пришлось из-за упавших деревьев перекрыть некоторые автодороги. Крыши многих жилых домов повреждены.
Между тем, Британское метеобюро прогнозирует, что в конце недели страну ждет снегопад. Наибольшая часть осадков, по видимости, как обычно, придется на Шотландию, однако снега ждут и лондонцы, причем не без удовольствия: для столицы это достаточно редкое явление.
Не ждали: снег в теплых краях
В этом году в Стамбуле первый снег выпал 16 декабря.
Во многих районах Стамбула движение автомобилей было затруднено, возникли пробки. Снег шел всю ночь.
23 декабря снегопад обрушился на Анкару.
На площади Таксим в Стамбуле, 16 декабря.
29 декабря снег выпал в Афинах.
Снег – крайне редкое явление в греческой столице. Он выпадает здесь раз в несколько лет, в отличие от горных районов страны.
В Афинах стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах образовалась снежная каша. Транспортный поток движется, хотя и медленнее, чем обычно.
За четыре часа в Афинах выпало около трех сантиметров снега.
Полиция греческой столицы запретила движение автомобилей без цепей противоскольжения на некоторых дорогах, часть из них вовсе закрыта.
22 декабря НАСА опубликовало снимок со спутника, подтверждающий редкий снегопад в пустыне Сахара.
Снег выпал в африканской пустыне Сахара впервые за 37 лет. По словам очевидцев, снег пролежал около дня, а потом начал таять.
Резко похолодало в эти дни в Сирии.
В некоторых районах северных провинций Сирии снега не было четверть века.
Если для взрослых в Сирии снег - проблема, то для детей - развлечение.
Снег в сирийской провинции Эс–Сувейда, 27 декабря.
В Сирии больше всего снега выпало в провинции Хомс.
Снег в сирийском городе Маарет аль-Нюман (Maaret al-Numan), провинция Идлиб.
Снег в сирийском городе Маарет аль-Нюман (Maaret al-Numan), провинция Идлиб.