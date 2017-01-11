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В мире

Тысячи британских домов обесточены из-за штормового ветра

17:3311.01.2017
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Зима в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости. Елена Пахомова

ЛОНДОН, 11 янв – РИА Новости, Мария Табак. Тысячи домов в Великобритании остались без света из-за штормового ветра, обрушившегося на север Англии, Шотландию и Северную Ирландию.

Морозы в Греции
© РИА Новости. Геннадий Мельник
На Европу обрушились аномальные морозы

В Англии без электроснабжения остались, по меньшей мере, три тысячи домов, сотнями исчисляется количество отключений в Шотландии.

Один из мостов неподалеку от Эдинбурга пришлось закрыть из-за перевернувшегося грузовика, водитель которого в экстремальных погодных условиях не справился с управлением. Также властям пришлось из-за упавших деревьев перекрыть некоторые автодороги. Крыши многих жилых домов повреждены.

Между тем, Британское метеобюро прогнозирует, что в конце недели страну ждет снегопад. Наибольшая часть осадков, по видимости, как обычно, придется на Шотландию, однако снега ждут и лондонцы, причем не без удовольствия: для столицы это достаточно редкое явление.

Не ждали: снег в теплых краях
Мальчик радуется снегу в Стамбуле, Турция
© AFP 2017/ Yasin Akgul
В этом году в Стамбуле первый снег выпал 16 декабря.
Снегопад в Турции
© AFP 2017/ Yasin Akgul
Во многих районах Стамбула движение автомобилей было затруднено, возникли пробки. Снег шел всю ночь.
Снегопад в Анкаре, Турция
© AFP 2017/ Adem Altan
23 декабря снегопад обрушился на Анкару.
Мужчина чистит машину от снега в Анкаре
© AFP 2017/ Adem Altan
Снегопад в Анкаре.
Женщина во время снегопада на площади Таксим в Стамбуле
© AFP 2017/ Yasin Akgul
На площади Таксим в Стамбуле, 16 декабря.
Снегопад в Афинах
© РИА Новости. Геннадий Мельник
29 декабря снег выпал в Афинах.
Снегопад в Афинах
© РИА Новости. Геннадий Мельник
Снег – крайне редкое явление в греческой столице. Он выпадает здесь раз в несколько лет, в отличие от горных районов страны.
Снегопад в Афинах
© РИА Новости. Геннадий Мельник
В Афинах стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах образовалась снежная каша. Транспортный поток движется, хотя и медленнее, чем обычно.
Снегопад в Афинах
© РИА Новости. Геннадий Мельник
За четыре часа в Афинах выпало около трех сантиметров снега.
Снегопад в Афинах
© РИА Новости. Геннадий Мельник
Полиция греческой столицы запретила движение автомобилей без цепей противоскольжения на некоторых дорогах, часть из них вовсе закрыта.
Снегопад в Афинах
© РИА Новости. Геннадий Мельник
Снегопад в Афинах.
Снимок снега в пустыне Сахара со спутника НАСА
© NASA
22 декабря НАСА опубликовало снимок со спутника, подтверждающий редкий снегопад в пустыне Сахара.
Снег в пустыне Сахара
© Фото: аккаунт Karim Bouchetata в Facebook
Снег выпал в африканской пустыне Сахара впервые за 37 лет. По словам очевидцев, снег пролежал около дня, а потом начал таять.
Снег в провинции Эс–Сувейда. Эль- Канауат, Сирия. 27 декабря 2016
© Фото: SANA/Зейн Эд-дин
Резко похолодало в эти дни в Сирии.
Снег в провинции Эс–Сувейда. Эль- Канауат, Сирия. 27 декабря 2016
© Фото: SANA/Зейн Эд-дин
В некоторых районах северных провинций Сирии снега не было четверть века.
Снег в провинции Эс–Сувейда. Эль- Канауат, Сирия. 27 декабря 2016
© Фото: SANA/Зейн Эд-дин
Если для взрослых в Сирии снег - проблема, то для детей - развлечение.
Снег в провинции Эс–Сувейда. Эль- Канауат, Сирия. 27 декабря 2016
© Фото: SANA/Зейн Эд-дин
Снег в сирийской провинции Эс–Сувейда, 27 декабря.
Снег в Хомсе
© AFP 2017/ Mahmoud Taha
В Сирии больше всего снега выпало в провинции Хомс.
Сирийцы гуляют по заснеженной провинции Мааррет-эн-Нууман
© AFP 2017/ Ghaith Omran/Al-Maarra Today
Снег в сирийском городе Маарет аль-Нюман (Maaret al-Numan), провинция Идлиб.
Заснеженная провинция Мааррет-эн-Нууман в Сирии
© AFP 2017/ Ghaith Omran/Al-Maarra Today
Снег в сирийском городе Маарет аль-Нюман (Maaret al-Numan), провинция Идлиб.
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