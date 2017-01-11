Тысячи британских домов обесточены из-за штормового ветра

ЛОНДОН, 11 янв – РИА Новости, Мария Табак. Тысячи домов в Великобритании остались без света из-за штормового ветра, обрушившегося на север Англии, Шотландию и Северную Ирландию.

В Англии без электроснабжения остались, по меньшей мере, три тысячи домов, сотнями исчисляется количество отключений в Шотландии.

Один из мостов неподалеку от Эдинбурга пришлось закрыть из-за перевернувшегося грузовика, водитель которого в экстремальных погодных условиях не справился с управлением. Также властям пришлось из-за упавших деревьев перекрыть некоторые автодороги. Крыши многих жилых домов повреждены.

Между тем, Британское метеобюро прогнозирует, что в конце недели страну ждет снегопад. Наибольшая часть осадков, по видимости, как обычно, придется на Шотландию, однако снега ждут и лондонцы, причем не без удовольствия: для столицы это достаточно редкое явление.