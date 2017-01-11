Российские эксперты осмотрят оборудование в аэропорту Шарм-эш-Шейха

КАИР, 11 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Российские эксперты в области авиационной безопасности, которые прибудут в Египет в среду для проверки аэропортов курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх, проинспектируют в аэропорту Шарм-эш-Шейха новое биометрическое оборудование, а также установленные дополнительные камеры видеонаблюдения, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани египетского курорта.

"Мы ожидаем их прибытия в Шарм в районе восьми вечера (21.00 мск), они начнут инспекцию завтра. Будут проверять новое оборудование, в частности, биометрическое, камеры слежения", — сказал он.

По словам собеседника агентства, в Шарм-эш-Шейхе российских специалистов будут сопровождать представители минавиации Египта, руководства служб безопасности города и аэропорта, представитель российского посольства.

Как сообщают египетские СМИ, российская делегация для проверки курортных аэропортов прибудет в Каир в среду транзитным рейсом из Италии. Авиационные египетские власти сейчас организуют внутренний перелет экспертов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Ожидается, что их работа продлится несколько дней.

В ноябре 2015 года авиасообщение между РФ и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.