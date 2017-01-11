СМИ: террористы вели слежку за экс-премьером Греции и лидером оппозиции

АФИНЫ, 11 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Записи, найденные в квартире арестованной в Афинах террористки Полы Рупы из организации "Революционная борьба", свидетельствуют, что за бывшим премьер-министром Антонисом Самарасом и лидером оппозиционной консервативной партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом велась круглосуточная слежка, сообщают греческие СМИ.

На явке были найдены списки с именами 70 политиков, предпринимателей и общественных деятелей, в нем были имена действующего и трех бывших премьер-министров и вице-премьера, министров, предпринимателей и судовладельцев. Это премьер Алексис Ципрас, экс-премьеры Йоргос Папандреу и Лукас Пападиму, бывший вице-премьер и министр финансов и иностранных дел Эвангелос Венизелос.

"Четыре сообщника из группы Рупы постоянно вели наблюдение за Самарасом и Мицотакисом", — пишет издание "Прото тема" со ссылкой на источники в полиции.

"Что касается лидера оппозиции, за ними следили четыре человека в течение многих часов, чтобы изучить детально его ежедневный график и передвижение", — сообщил источник издания.

Газета "Этнос" пишет, что террористы собирали информацию о жилье и машинах двух политиков, другие данные.

Министр по делам защиты граждан Никос Тоскас лично проинформировал политиков о том, что они были в списке Рупы и за ними следили. При этом СМИ отмечают, что сделал он это лишь через пять дней после того, как списки попали в руки полиции.

Сам Тоскас в интервью радиостанции Real FM в среду заявил, что никаких планов террористов в отношении политиков не было найдено.

"Конкретные имена были в записках и бумагах Рупы, в некоторых случаях были некоторые номера автомобилей и некоторые адреса, многие из них были старыми, без планов, без оперативных планов или каких-либо других примечаний, которые вызывают беспокойство. Кроме того, сама Рупа находится сейчас в тюрьме. Не идет речь о каких-либо планах или подготовке действий, а эти политические деятели были проинформированы", — сказал министр.

Пола Рупа была одним из лидеров анархистской террористической организации "Революционная борьба" и одной из наиболее разыскиваемых террористок. Власти Греции в январе 2014 года объявили награду в 1 миллион евро за информацию о ней и ее супруге Никосе Мазиотисе. Мазиотиса арестовали летом 2014 года, а Рупе удавалось скрываться ещё два с половиной года. Она была арестована утром 5 января.

Супруги-террористы в 2011 году были приговорены к 50 годам тюрьмы. Помимо этого суд приговорил Мазиотиса к пожизненному заключению, а Рупе дал заочно 11 лет тюрьмы за взрыв автомобиля 10 апреля 2014 года возле Банка Греции. В заминированном автомобиле было 75 килограммов взрывчатки.

"Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел американского посольства в Афинах из гранатомета в 2007 году.