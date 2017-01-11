Трамп сравнил США с нацистской Германией из-за публикаций о компромате

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сравнил публикацию сообщений о наличии якобы компрометирующих его материалов с положением дел в нацистской Германии.

"Спецслужбы не должны были позволять утечку этих фальшивых сообщений на публику. Еще один выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?", — написал Трамп в Twitter.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

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Ранее CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что американские спецслужбы сообщили уходящему президенту Бараку Обаме и Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компроматом на миллиардера, но точных подтверждений этого нет. В Кремле в ответ заявили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было.

Так, в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения – "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь"; по его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом". Песков добавил, что это "очевидная попытка навредить" двусторонним отношениям России и США, а "качество открытой части предыдущего доклада и этой утки сопоставимо".