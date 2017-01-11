В ходе визита в Россию Игорь Додон может встретиться с Миллером и Грефом

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в ходе визита в РФ планирует встретиться с руководством Сбербанка и "Газпрома", а также патриархом Кириллом, сообщили РИА Новости в посольстве Молдавии в Москве.

"В ходе официального визита в Россию 16-18 января Игорь Додон планирует встретиться с высшим руководством РФ. Также он может провести встречи с (главой Сбербанка) Германом Грефом, (председателем правления "Газпрома") Алексеем Миллером, а также Патриархом Кириллом. Помимо этого запланированы встречи с молдавскими студентами и представителями диаспоры", — заявили в дипмиссии.

Ранее Додон заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 17 января, обсудить с ним возврат молдавской продукции на российский рынок и проблему молдавских трудовых мигрантов в России, в частности просить об их амнистии.

Планируется, что в состав делегации помимо Додона войдут глава фракции социалистов в парламенте Молдавии Зинаида Гречаная, советник президента по внешней политике Андрей Негуца, глава Гагаузии Ирина Влах, советник президента по вопросам реинтеграции Василий Шова, советник по политике и пресс-секретарь Ион Чебан, а также посол Молдавии в России Дмитрий Брагиш и другие.