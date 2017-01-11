Нетаньяху отказался от приглашения на конференцию в Париже

ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости. Французские власти направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и председателю Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу приглашения принять участие в предстоящей в Париже 15 января международной конференции по ближневосточному урегулированию, однако Нетаньяху предложение отклонил, сообщил официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.
"Оба были приглашены, поскольку такова была задача: предоставить им информацию по предстоящей на встрече дискуссии о разрешении конфликта путем возобновления переговоров и продвижения к реализации концепции двух государств. Не буду скрывать, что премьер-министр Израиля не намерен приезжать (в Париж), а заявления отдельных членов его правительства ясно продемонстрировали то, что он думает об этой встрече", — сказал Ле Фоль на брифинге в среду.
Ле Фоль отметил, что информация о ходе дискуссии и итогах встречи будет представлена лидерам Палестины и Израиля по ее окончании.