Нетаньяху отказался от приглашения на конференцию в Париже

ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости. Французские власти направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и председателю Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу приглашения принять участие в предстоящей в Париже 15 января международной конференции по ближневосточному урегулированию, однако Нетаньяху предложение отклонил, сообщил официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.

В воскресенье в Париже пройдет международная министерская встреча по палестино-израильскому урегулированию с участием представителей около 70 государств.

"Оба были приглашены, поскольку такова была задача: предоставить им информацию по предстоящей на встрече дискуссии о разрешении конфликта путем возобновления переговоров и продвижения к реализации концепции двух государств. Не буду скрывать, что премьер-министр Израиля не намерен приезжать (в Париж), а заявления отдельных членов его правительства ясно продемонстрировали то, что он думает об этой встрече", — сказал Ле Фоль на брифинге в среду.

По его словам, Аббас от приглашения не отказывался, и Париж "не может запретить ему" принять участие во встрече, если палестинский лидер этого захочет, однако задача состояла в том, чтобы проинформировать обоих и попытаться добиться возобновления переговоров между сторонами.

Ле Фоль отметил, что информация о ходе дискуссии и итогах встречи будет представлена лидерам Палестины и Израиля по ее окончании.