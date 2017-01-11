Международная конференция по Кипру пройдет на уровне глав МИД

ЖЕНЕВА, 11 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная конференция по Кипру при участии Великобритании, Турции, Греции, ЕС и ООН пройдет на уровне глав МИД, сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.

"На данный момент мы ожидаем приезда на международную конференцию по Кипру глав внешнеполитических ведомств", — сказал он.

Собеседник агентства не исключил, что уровень конференции позднее может возрасти. По его словам, во встрече в четверг также примет участие генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. ЕС будет представлять председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и глава внешнеполитического ведомства Федерика Могерини.

Межобщинные переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи проходят в Женеве с 9 января. Цель переговоров — положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

После двухлетнего перерыва дискуссии о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на раунде в Швейцарии в ноябре 2016 года, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.