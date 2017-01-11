Невъездной министр: глава МИД Канады оказалась в санкционных списках России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Недавно назначенная глава МИД Канады Христя Фриланд оказалась в российских санкционных списках, введенных в ответ на дискриминационные меры Оттавы в отношении Москвы. Тем не менее, в МИД России считают, что санкции не помешают встречам Фриланд с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым или другими официальными лицами России на международных форумах. По мнению опрошенных РИА Новости бывших российских дипломатов, в случае улучшения отношений Москвы и Оттавы новую главу МИД Канады исключат из "черного списка".

Министр под санкциями

Премьер Канады Джастин Трюдо во вторник провел масштабные перестановки в кабинете министров. Перемены затронули и МИД страны — главой ведомства стала канадка украинского происхождения, экс-министр торговли Христя Фриланд.

Особый интерес к назначению нового главы МИД Канады придал тот факт, что Фриланд находится в числе 13 канадских официальных лиц, депутатов парламента и общественных деятелей Канады, которым еще с 2014 года закрыт въезд в Россию. Данные меры Москвы стали ответом на санкции, введенные Оттавой из-за ситуации на Украине и в Крыму.

На сайте правительства Канады говорится, что Фриланд начала карьеру журналиста, когда жила на Украине и работала в качестве стрингера для таких изданий, как Financial Times, Washington Post, Economist. Позднее она стала заместителем редактора FT в Лондоне. Также она была корреспондентом и возглавляла бюро в Москве.

В период с 1999 по 2001 год Фриланд занимала должность заместителя редактора канадской газеты Globe and Mail, позднее стала вести там колонки. Также она была колумнистом в агентстве Рейтер и редактором в медиакомпании "Томсон Рейтер".

Издание Toronto Star пишет, что Фриланд обладает "глубокими знаниями" России и США и владеет украинским, русским, французским и итальянским языками. Мать Христи Фриланд – Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению, отец – канадец.

На украинское происхождение нового главы МИД Канады обратили внимание в Киеве. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Фриланд с назначением на своей странице Twitter и пригласил ее посетить Украину с визитом. "Представляю себе первые переговоры министров иностранных дел двух стран, которые ведутся на украинском языке!" – добавил он.

Беспрецедентный случай

В МИД России подтвердили, что Фриланд до сих пор находится в списке 13 канадских лиц, которым еще с 2014 года закрыт въезд в страну.

"Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет… Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности", — сообщил РИА Новости источник в российском МИД.

Он также пояснил, что факт нахождения Фриланд в стоп-листе "не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках".

"Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям — к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве", — подчеркнул источник.

Как считают опрошенные РИА Новости бывшие российские дипломаты, недавно назначенную главу МИД Канады, скорее всего, исключат из российских санкционных списков, если между Москвой и Оттавой улучшатся отношения.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе заявил, что в международной практике еще не было случая, чтобы министр иностранных дел оказывался в санкционных списках.

"Таких случаев не было. Я по крайней мере не припомню. Но все будет зависеть от двусторонних отношений. Если отношения России и Канады будут улучшаться, то санкции с нее будут сняты. Все эти списки — вещь не вечная, это же не закон. Если будут улучшения отношений, если будет планироваться визит в Россию, то, конечно, санкции снимут, если не будет улучшения отношений, то она и не приедет", — заявил Орджоникидзе РИА Новости.

Такую же точку зрения высказал и бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее Александр Панов.

"Я подобного случая в международной практике не припомню. Но обычно не называют, кто находится в (санкционном) списке, поэтому трудно судить, бывали такие случаи или нет. Но в данном контексте можно сказать, что теперь ее, скорее всего, выведут из списков. Другое дело, что канадцы к нам и не ездят", — сообщил Панов РИА Новости.