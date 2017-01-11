Трамп: Россия никогда не пыталась использовать рычаги влияния на меня

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась использовать рычаги воздействия на него.

"Я никак не связан с Россией — никаких сделок, никаких одолжений, ничего!", — добавил Трамп в своем микроблоге Twitter.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA — NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

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Будущий глава Белого Дома также отметил, что выиграл выборы "легко", а "нечестные оппоненты пытались умалить победу при помощи фальшивых новостей". Трамп назвал подобное положение дел "печальным".

Он также сравнил сообщения о том, что против него якобы существует компромат, с положением дел при нацизме.

"Спецслужбы не должны были позволять утечку этих фальшивых сообщений на публику. Еще один выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?" — написал Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников, что американские спецслужбы подозревают о существовании в России компрометирующей информации о Трампе. При этом, по данным телеканала, точных подтверждений этого у разведки нет. В Кремле заявления о существовании такого компромата назвали "абсолютной чушью", а сам избранный президент США чуть ранее охарактеризовал их как "охоту на ведьм".

На прошлой неделе разведслужбы США обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США, в котором в очередной раз заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признали, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов. Российские власти отрицают подобные обвинения.