Трамп: Россия никогда не пыталась использовать рычаги влияния на меня

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась использовать рычаги воздействия на него.
"Я никак не связан с Россией — никаких сделок, никаких одолжений, ничего!", — добавил Трамп в своем микроблоге Twitter.
Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA — NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.
Он также сравнил сообщения о том, что против него якобы существует компромат, с положением дел при нацизме.
"Спецслужбы не должны были позволять утечку этих фальшивых сообщений на публику. Еще один выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?" — написал Трамп.
Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников, что американские спецслужбы подозревают о существовании в России компрометирующей информации о Трампе. При этом, по данным телеканала, точных подтверждений этого у разведки нет. В Кремле заявления о существовании такого компромата назвали "абсолютной чушью", а сам избранный президент США чуть ранее охарактеризовал их как "охоту на ведьм".