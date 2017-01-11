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В мире

Кремль назвал доклад о наличии у РФ компромата на Трампа бульварным чтивом

Тема:
Главное за 11 января 2017 года (13)
15:0711.01.2017
(обновлено: 18:20 11.01.2017)
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Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские спецслужбы заявили, что у РФ есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа, в Кремле ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Charlie Neibergall
Политолог: "компромат" на Трампа вписывается в уже известные сюжеты
мира и безопасности.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет.

Бульварное чтиво

Москва считает подобные заявления попыткой навредить двусторонним отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Песков назвал заявления о компромате Кремля на Трампа "абсолютной чушью"
"Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Качество открытой части предыдущего доклада и этой утки сопоставимо. Pulp fiction (криминальное, бульварное чтиво — ред.) это называется по-английски. Безусловно, наверно так же с определенным юмором надо на это реагировать", — заявил Песков журналистам в среду.

"Хотя есть и печальная сторона: действительно, существуют те, кто нагнетают вот такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние "охоты на ведьм". Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку как продолжение "охоты на ведьм", — добавил Песков.

"Почему нужно продолжение этого истеричного состояния? С тем, чтобы принудительно оставить отношения в русле деградации, не позволить кому-то просто задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, мирового сообщества, и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму в отношениях", — отметил пресс-секретарь президента.

Как заявил Песков, информация о наличии у РФ компромата на Трампа – "это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это абсолютная чушь". "Это полная фальшивка, и качество этой бумаги, по-моему, говорит за себя… У Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является ни чем иным, как абсолютным вымыслом", — заявил Песков.

По его словам, у Кремля нет компромата на Трампа или Хилари Клинтон. "Кремль не занимается сбором компромата. Кремль, президент Российской Федерации занимается выстраиванием отношений с нашими зарубежными партнерами в интересах РФ, российского народа и в интересах глобального мира, стабильности и безопасности", — отметил Песков.

Охота на ведьм

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Don Emmert
CNN утверждает, что сбор компромата на Трампа финансировали его оппоненты
Трамп заявил, что ложные публикации новостей являются "охотой на ведьм" после появления в СМИ предположений о том, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере. "Ложные новости — абсолютная политическая охота на ведьм!", — говорится в сообщении Трампа в Twitter. В сообщении не уточняется, о каких именно сфабрикованных новостях идет речь.

Сайт WikiLeaks заявил, что появившиеся в СМИ предположения о том, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, не являются достоверными. "35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности", — говорится в сообщении, опубликованном на странице WikiLeaks в Twitter.

Сбор данных для предполагаемого "компромата" против Дональда Трампа финансировали его оппоненты среди республиканцев во время первичных выборов, а затем сторонники экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Российский сенатор, ветеран спецслужб Игорь Морозов заявил РИА Новости, что к обнародованной информации стоит относиться спокойно: "собаки лают — караван идет".

"Эта "охота на ведьм" началась давно, в США она имеет давние традиции, и американцы это помнят", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что заявления о том, что российские спецслужбы собирают компромат на Трампа — это та же охота на ведьм, просто она стала более глобальной, поскольку более масштабным стало информационное пространство. "У спецслужб США под руководством уходящего Обамы задача втянуть в эту "охоту на ведьм" все западное сообщество против России", — заявил Морозов.

По словам сенатора, Трамп понимает все тенденции политики уходящего президента США, который провалился по всем азимутам американской внешней политики. "Теперь мы наблюдаем агонию администрации Обамы, она абсолютно понятна, и мы должны относиться к этому достаточно хладнокровно", — сказал Морозов.

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