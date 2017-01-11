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В мире

Только у половины трудоспособного населения Украины есть работа

Тема:
Ситуация на Украине. Январь 2017 (134)
14:3811.01.2017
(обновлено: 17:40 11.01.2017)
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Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
© AP Photo/ Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Работа на Украине есть только у 56,2% трудоспособного населения, признал министр социальной политики Андрей Рева.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
На Украине заявили о росте числа безработных
"Из 26 миллионов трудоспособных людей в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодня заняты немного больше 16 миллионов человек", — сказал он на заседании правительства. Для сравнения министр привел пример с занятостью в Польше, где, по его словам, при аналогичных с Украиной демографических показателях заняты 22 миллиона человек.

Рева считает, что государственная политика в сфере занятости прежних украинских властей не решала системные проблемы. В итоге в стране дефицит "достойных", по выражению министра, рабочих мест, притом, что уровень занятости населения даже в условиях экономического роста в прошлые годы обеспечивался за счет рабочих мест "невысокого качества". В промышленности в 2015 году трудились только чуть больше двух с половиной миллионов украинцев, или менее 15% занятого населения, что Рева назвал недопустимо низким показателем. При этом почти 20% работающих на Украине попадают в категорию бедных.

Министр добавил, что такое состояние рынка труда вызывает масштабную трудовую миграцию населения за границу, в частности, люди едут в поисках работы в страны Евросоюза и Россию.

Рева анонсировал изменение принципов государственной политики в сфере занятости. По его словам, в наступившем году необходимо принять новый трудовой кодекс и внести изменения в закон о занятости населения, чтобы внедрить новые механизмы, подталкивающие к поиску работы. Кабмин планируется перенести акцент с выплаты пособий по безработице на стимулирование безработных к скорейшему возвращению к труду.

Европейским ценам - европейские зарплаты: в Киеве прошел митинг профсоюзов
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Представители Федерации профсоюзов Украины провели в четверг митинг у здания Верховной рады в Киеве.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Участники акции вышли в центр Киева с требованиями снизить тарифы за ЖКХ, ликвидировать задолженность по зарплате, а также повысить соцобеспечение работников.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Стрингер
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На транспарантах протестующих красовались лозунги: "Растет квартплата, должна расти и зарплата", "Коммунальные платежи посильные и обоснованные!" и "Власть – хватит для себя жить всласть".
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Участники акции профсоюзов в центре украинской столицы.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Стрингер
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Накануне власти приняли решение усилить охрану в центре Киева.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Стрингер
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Для безопасности участников массовых акций и местных жителей на улицы для поддержания правопорядка вывели около 2,5 тысячи сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Участники акции профсоюзов в Киеве.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Митингующие заняли проезжую часть улицы Грушевского, после чего полиции пришлось перекрыть автомобильное движение.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Некоторые из протестующих держали в руках флаги с надписями ликвидированных банков, они называют себя "обманутыми вкладчиками".
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Стрингер
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По разным данным, на митинг профсоюзов пришли от тысячи до нескольких тысяч человек.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Стрингер
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На площади перед парламентом также прошел митинг в поддержку законопроекта, который должен разрешить территориальным общинам, созданным в ходе реформы по децентрализации, распоряжаться землями за пределами населенных пунктов.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Стрингер
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Акции протеста проходят в Киеве буквально каждый день. Накануне к зданию правительства выходили рабочие, которые требовали, чтобы власти вернули "Сумскому машиностроительному научно-производственному объединению" заказ на модернизацию украинской газотранспортной системы.
На фото: участники акции профсоюзов в Киеве.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Вовк
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А 6 декабря у здания Рады митинговали пенсионеры, которые требовали пересчета пенсий.
На фото: участники акции профсоюзов в Киеве.
Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве. 8 декабря 2016
© РИА Новости. Стрингер
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Участники акции профсоюзов за повышение социальных стандартов и снижение тарифов в Киеве.
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