Только у половины трудоспособного населения Украины есть работа

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Работа на Украине есть только у 56,2% трудоспособного населения, признал министр социальной политики Андрей Рева.

"Из 26 миллионов трудоспособных людей в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодня заняты немного больше 16 миллионов человек", — сказал он на заседании правительства. Для сравнения министр привел пример с занятостью в Польше, где, по его словам, при аналогичных с Украиной демографических показателях заняты 22 миллиона человек.

Рева считает, что государственная политика в сфере занятости прежних украинских властей не решала системные проблемы. В итоге в стране дефицит "достойных", по выражению министра, рабочих мест, притом, что уровень занятости населения даже в условиях экономического роста в прошлые годы обеспечивался за счет рабочих мест "невысокого качества". В промышленности в 2015 году трудились только чуть больше двух с половиной миллионов украинцев, или менее 15% занятого населения, что Рева назвал недопустимо низким показателем. При этом почти 20% работающих на Украине попадают в категорию бедных.

Министр добавил, что такое состояние рынка труда вызывает масштабную трудовую миграцию населения за границу, в частности, люди едут в поисках работы в страны Евросоюза и Россию.

Рева анонсировал изменение принципов государственной политики в сфере занятости. По его словам, в наступившем году необходимо принять новый трудовой кодекс и внести изменения в закон о занятости населения, чтобы внедрить новые механизмы, подталкивающие к поиску работы. Кабмин планируется перенести акцент с выплаты пособий по безработице на стимулирование безработных к скорейшему возвращению к труду.