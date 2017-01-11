Алиев заявил, что Баку продолжит закупку вооружений в 2017 году

БАКУ, 11 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Несмотря на снижение цен на нефть, военные затраты для Азербайджана стоят на первом месте среди бюджетных расходов, Баку продолжит закупку вооружений, заявил президент страны Ильхам Алиев на заседании кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам.

"Несмотря на кризис, снижение цен на нефть, мы обеспечиваем армию современнейшим оружием и боеприпасами, техникой. В прошлом году были приняты очень важные шаги. Было приобретено самое современное вооружение, данный процесс продолжится и в этом году", — цитирует слова Алиева его пресс-служба.

Президент заявил, что "сегодня азербайджанская армия стоит в ряду сильных армий в мировом масштабе как с точки зрения боеспособности, так и с точки зрения обеспечения".

"У нас есть высокоточные вооружения, обладающие большой разрушительной силой. Часть их была показана, другая не продемонстрирована", — сказал он.

По словам Алиева, военные затраты для Азербайджана стоят на первом месте среди бюджетных расходов.