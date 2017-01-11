Албека Ибраимова переизбрали на пост мэра Бишкека

БИШКЕК, 11 янв – РИА Новости. Городской кенеш (совет) Бишкека в среду выбрал градоначальника столицы Киргизии, им стал исполняющий обязанности мэра Албек Ибраимов, передает корреспондент РИА Новости.

В связи с избранием нового состава Бишкекского городского кенеша (горсовета) в ходе местных выборов, прошедших в Киргизии 11 декабря 2016 года, окончился срок полномочий мэра Ибраимова. Согласно законодательству Киргизии, кандидатов в мэры могут выдвигать фракции партий, входящих в городской совет Бишкека, и премьер-министр республики. Депутаты голосуют тайно. Победителем становится кандидат, который набрал больше половины голосов депутатского корпуса в свою поддержку. Выборы считаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 30 из 45 депутатов горкенеша.

Всего на должность градоначальника претендовали два кандидата — Ибраимов, выдвинутый коалицией большинства Бишкекского горкенеша, и бывший замминистра чрезвычайных ситуаций республики Нурдин Абдылдаев от фракции оппозиционной партии "Онугуу-Прогресс".

За кандидатуру Ибраимова проголосовали 29 депутатов. За его соперника – 12. Всего в голосовании приняли участие 43 депутата. Два проголосовали против всех.

Ибраимов является близким соратником действующего президента страны Алмазбека Атамбаева. После госпереворота и свержения режима экс-президента Курманбека Бакиева в 2010 году он был назначен исполняющим обязанности генерального директора СЭЗ "Бишкек", после избрания Атамбаева занимал пост заместителя руководителя аппарата президента республики, а с 2013 года стал председателем правления, а впоследствии председателем совета директоров крупнейшего в Киргизии ОАО "Международный аэропорт "Манас". Пост мэра он занял в начале марта прошлого года после внезапной отставки Кубанычбека Кулматова.