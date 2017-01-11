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В мире

Обама в прощальной речи подвел итоги президентства

Тема:
Главное за 11 января 2017 года (13)
08:4911.01.2017
(обновлено: 18:27 11.01.2017)
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Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017/ Joshua Lott

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Президент США Барак Обама во вторник вечером выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего президентства.

По мнению Обамы, итоги весьма позитивны: благодаря общим усилиям "Америка стала лучше и сильнее", чем в 2009 году.

Главная же мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз. К последним относятся "исламские фанатики" и "автократы в некоторых зарубежных столицах".

Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.

Тень Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Charlie Neibergall
Трамп расскажет, как разграничит свой бизнес и управление страной
Менее чем через десять дней, 20 января, на посту президента Обаму сменит один из его главных политических оппонентов – республиканец Дональд Трамп. В ноябре эксцентричный миллиардер, который до этого никогда не занимал выборных должностей, победил на президентских выборах, уступив при этом своей сопернице от Демократической партии Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей, но обойдя ее по голосам выборщиков. Традиции архаичной американской демократии вновь, как и в 2000 году, сыграли за республиканцев, что поставило под угрозу многое из наследия первого президента-афроамериканца.

Возможно, именно поэтому заочная полемика с Трампом, начавшаяся еще во время предвыборной кампании, красной нитью прошла через последнее обращение Обамы, хотя по фамилии он своего оппонента назвал лишь раз – когда пообещал "плавную передачу" власти. Но намеков было предостаточно.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Вопрос на миллион

Торговля и здравоохранение

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 11.01.2017
© REUTERS/ John Gress
Обама: поддержу реформу здравоохранения, которая будет лучше, чем Obamacare
Обама не согласился с мнением избранного президента США, что соглашения о свободной торговле приведут к потере рабочих мест. "Я согласен, что наша торговля должна быть не просто свободной, но еще и честной. Но следующая волна экономических бедствий придет не из-за границы. Она будет результатом быстрой поступи автоматизации, которая упраздняет многие хорошие рабочие места уровня среднего класса", — сказал действующий глава государства.

Это был прямой ответ на предложение Трампа выйти из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, что фактически похоронит идею, которую несколько лет продвигал Обама.

С еще большей страстью уходящий президент защищал свое, пожалуй, главное детище – реформу здравоохранения, которая позволила миллионам бедных американцев получить доступ к медицинским услугам, но для многих других сделала эти услуги дороже, как утверждают республиканцы.

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 11.01.2017
© REUTERS/ Jonathan Ernst
Обама не согласился с мнением Трампа о потере рабочих мест
"Количество незастрахованных (американцев) никогда не было меньше, чем сейчас. Стоимость здравоохранения растет самыми медленными темпами за 50 лет. Если кто-нибудь сможет внедрить план, который будет лучше, чем изменения, которые мы сделали с нашей системой здравоохранения, который будет затрагивать столько же людей при меньшей стоимости, я публично поддержу это", — пообещал Обама.

Трамп ранее заявлял, что намерен "отменить и заменить" реформу здравоохранения Обамы, которая стала по многим параметрам уникальной в истории США. В настоящее время в конгрессе, обе палаты которого контролируют республиканцы, уже начались жаркие дискуссии между сторонниками и противниками таких планов.

Ужин с президентским пулом: Обама с челкой жены и много знаменитостей
Фотография Барака Обамы с челкой его жены Мишель
© REUTERS/ The White House/Handout
Во время традиционного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме президент США Барак Обама много шутил. Сначала он поздравил ведущих американских корреспондентов, а потом заявил, что может кардинально изменить свой образ и отрастить челку. Слова президента сопровождал показ слайдов, на которых Обама был изображен с новой прической.
Мишель и Барак Обама
© REUTERS/ The White House/Handout
Барак Обама заявил, что все любят Мишель, первую леди США, поэтому он решил кое-что позаимствовать у нее. В этот момент на экран вывели фотографию Барака Обамы с челкой "а-ля Мишель Обама". Обама заметил, что это выглядит замечательно, но объем ему показался слишком маленьким.
Президент США Барак Обама на ужине Ассоциации журналистов Белого дома
© REUTERS/ Kevin Lamarque
Традиция устраивать ужин началась в 1920 году; именно с тех пор каждую последнюю субботу апреля официальная резиденция президента США чествует представителей прессы.
Актер Кевин Спейси на ужине Ассоциации журналистов Белого дома
© REUTERS/ Kevin Lamarque
На званный ужин к Мишель и Бараку Обаме в этот вечер пришли не только журналисты, но и голливудские знаменитости, среди которых были замечены актер Кевин Спейси...
Барбра Стрейзанд и Майкл Блумберг на ужине Ассоциации журналистов Белого дома
© REUTERS/ Kevin Lamarque
...певица и актриса Барбра Стрейзанд и 108-й мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Николь Кидман и Харви Вайнштейн на ужине Ассоциации журналистов Белого дома
© REUTERS/ Jim Bourg
Также на ужине были замечены актриса Николь Кидман и кинопродюсер Харви Вайнштейн.
Режиссер Стивен Спилберг на ужине Ассоциации журналистов Белого дома
© REUTERS/ Kevin Lamarque
Режиссер Стивен Спилберг на ужине Ассоциации журналистов Белого дома
Актриса Клэр Дэйнс на ужине Ассоциации журналистов Белого дома
© REUTERS/ Kevin Lamarque
Актриса Клэр Дэйнс на ужине Ассоциации журналистов Белого дома.
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Демократия в опасности

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 11.01.2017
© REUTERS/ Jonathan Ernst
Обама призвал американцев "восстановить демократические институты"
Прежде всего Обама обеспокоен защитой не экономических, а духовных ценностей американского общества и мира в целом, лидером которого является, по его мнению, Америка. В этой части он много апеллировал к идеям "отцов-основателей" США, отчего речь порой напоминала проповедь на основе учения святых отцов церкви.

Очевидно вспоминая прошедшие и неудачные для его партии выборы, президент обратил внимание на целый ряд проблем с демократией внутри страны.

"Когда право на голосование (среди меньшинств — ред.) находится на одном из самых низких уровней в развитых демократиях, мы должны облегчить возможность голосования, а не усложнять ее. Когда доверие к институтам низко, мы должны сократить разрушительное влияние денег на нашу политику и настаивать на принципах транспарентности и этики на службе государства. Когда конгресс не может функционировать, мы должны таким образом разграничивать избирательные округа, чтобы поощрять политиков придерживаться здравого смысла, а не жестких крайних позиций", — заявил Обама.

Разногласия двух ведущих партий в конгрессе на протяжении двух сроков президентства Обамы мешали и президенту, и конгрессу проводить необходимые с точки зрения каждой стороны реформы. "Творческая" нарезка избирательных кругов привела к тому, что лишь за небольшое число мест в конгрессе идет активная конкуренция партий, а в остальных округах исход голосования практически предрешен.

Президент Барак Обама во время пресс-конференции в Белом доме
© REUTERS/ Carlos Barria
National Review: демократия в США "выродилась" в культ личности Обамы
"Все мы, вне зависимости от партии, должны броситься выполнять задачу восстановления наших демократических институтов", — подчеркнул Обама.

Глава государства также предостерег, что ослабление демократии и уважения к законам грозит гражданскими и международными войнами. Поэтому необходимо бороться за идеалы демократии во всем мире.

"Защита нашего образа жизни требует большего, чем только лишь наша армия. Демократия может теряться, когда мы сдаем (свои демократические ценности — ред.) перед страхом, поэтому мы, граждане, должны сохранять бдительность против внешней агрессии, должны не поддаваться ослаблению наших ценностей, которые делают нас теми, кто мы есть", — сказал Обама.

В этой связи, заявил он, на посту президента он выступал за закрытие тюрьмы в Гуантанамо, которая так и не была закрыта, реформировал практику слежки властей за гражданами, "завершил пытки" и боролся с терроризмом.

"Именно поэтому я отвергаю дискриминацию американцев-мусульман", — заявил Обама под бурную овацию в зале. Ранее ремарки избранного президента США Дональда Трампа о необходимости введения запрета на въезд мусульман в США подняли широкие дебаты в обществе, в том числе среди республиканцев.

"Мы не можем уйти от глобальных сражений — расширение демократии, прав человека, прав женщин, прав сексуальных меньшинств — неважно, насколько несовершенны наши попытки, неважно, насколько удобным кажется игнорирование таких ценностей", — добавил президент.

"Если свобода и уважение закона сокращаются по всему миру, вероятность внутренней войны и (войн) между нациями возрастает, и наши свободы в конечном итоге будут поставлены под угрозу", — считает он.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Вбомбим в демократию

Угроза мировому порядку

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 11.01.2017
© REUTERS/ John Gress
Обама считает, что мировому порядку угрожают "исламские фанатики"
По мнению Обамы, мировому порядку, основанному на верховенстве права и соблюдении прав человека, угрожают фанатики, выступающие от лица ислама, и диктаторы в некоторых странах, которые видят в этом угрозу своей власти.

Обама уточнил, что порядок, за который он выступает, был сформирован после Второй мировой войны США "вместе с другими демократиями".

Глава государства отметил, что для американской демократии такие угрозы представляют гораздо большую опасность, чем "заминированный автомобиль или ракета".

Говоря об угрозе терроризма, Обама заявил, что за восемь лет его президентства американские спецслужбы и военные уничтожили "десятки тысячи террористов", и предрек уничтожение группировки "Исламское государство" (запрещена в России и ряде стран).

О России, которую еще несколько лет назад Обама ставил в один ряд с такими глобальными угрозами как ИГ и эпидемия Эболы, уходящий президент упомянул вскользь.

"Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее", — сказал он.

© Инфографика
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Война с терроризмом: от Клинтона до Обамы

Гордость Обамы

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 11.01.2017
© REUTERS/ Jonathan Ernst
Обама поблагодарил супругу Мишель за поддержку и "образцовость"
Обама выступал в Чикаго перед многотысячной аудиторией в конференц-центре McCormick Place. Город для прощания с американцами был выбран неслучайно – в Чикаго Обама жил и работал долгие годы, здесь же началась его политическая карьера, когда он избирался в сенат штата Иллинойс, затем в сенат США, а затем в президенты страны. Речь земляка аудитория принимала с восторгом, многократно прерывая ее аплодисментами и радостными криками.

Американский лидер рассказал о том, кто является для него примером, настоящим другом и братом и чем он сам больше всего гордится.

"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться, и тобой гордилась вся страна", — сказал Обама, обращаясь к супруге Мишель.

Говоря о жене, Обама едва сдерживал слезы, она же держалась очень спокойно.

"Последние 25 лет ты была моей женой, матерью моих детей, но главное, моим другом", — сказал президент. Наблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.

Мишель Обама - стильная, сильная, благодетельная
Первая леди США Мишель Обама
© Фото: официальный сайт Белого дома США
Первая леди США, супруга 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы Мишель Обама 17 января отметила золотой юбилей.
Первая леди США Мишель Обама в Йоханнесбурге, Южная Африка
© Фото: Официальный сайт Белого дома
В американской прессе Мишель Обаму часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Супруга американского президента много внимания уделяет благотворительности. Пожертвования семьи Обама только в 2011 году составили 172 тысячи долларов.
Первая леди США Мишель Обама
© Фото: официальный сайт Белого дома США
Мишель Обама - женщина, которая никогда не останавливается на достигнутом. Она увлекается разными видами спорта и во всех одинаково сильна. Танцы - одно из любимых занятий первой леди США.
Первая леди США Мишель Обама
© Официальный сайт Белого дома США
Год назад первая леди пригласила в Белый дом ведущего собственного вечернего шоу на канале NBC Джимми Фэллона и устроила ему тренировку, включающую забег в мешках и перетягивание каната.
Первая леди США Мишель Обама
© Фото: Официальный сайт Белого дома США
Также не секрет, что Мишель - отличный кулинар.
Первая леди США Мишель Обама
© Фото: официальный сайт Белого дома США
Первая леди США множество раз принимала участие в разных благотворительных кампаниях и готовила, по словам участников, "незабываемые блюда".
Первая леди США Мишель Обама
© Фото: Официальный сайт Белого дома США
Два года назад Мишель Обама выпустила книгу под названием "Выращено в Америке". Эта книга подняла популярность садоводства в стране на новый уровень. Мишель своим примером доказала, как полезно выращивать продукты на собственном огороде, а также употреблять в пищу больше овощей и фруктов.
Первая леди США Мишель Обама
© Фото: официальный сайт Белого дома США
В 2013 году программе Мишель Обамы по борьбе с детским ожирением "Давайте двигаться!" (Let’s Move!) исполнилось три года. Кампания Let's Move! является национальной и направлена, в первую очередь, на борьбу с некачественным питанием в школах Америки, где около трети подростков страдают ожирением. Кроме изменения рациона питания школьников в задачи Let's Move! входит приобщение их к спорту и здоровому образу жизни. Благодаря участию Мишель в кампании против детского ожирения крупные американские продовольственные компании сократили калорийность выпускаемых продуктов.
Первая леди США Мишель Обама
© Фото: официальный сайт Белого дома США
Первая леди США Мишель Обама.
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Поблагодарив супругу, Обама обратился к присутствовавшей в зале старшей 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа", — сказал президент о своих дочерях, младшая — Саша — не присутствовала в зале.

Обращаясь к вице-президенту Джо Байдену, Обама отметил, что "приобрел в его лице брата". "Ты — первое решение о назначении в моем кабинете, и оно было самым лучшим!" — сказал Обама о давнем соратнике.

Закончил выступление Обама словами своего предвыборного лозунга восьмилетней давности: "Да, мы можем!" И, взяв паузу, добавил: "Да, мы сделали!"

Споры о том, что именно удалось, а что не удалось ему сделать на посту президента, будут продолжаться в американском обществе и в мире еще долго. Однако бесспорный факт заключается в том, что "плавно передавать власть" 20 января Обаме придется не своему соратнику, а человеку, который ставит под сомнение его наследие и хочет поменять многое из того, что было сделано в стране за последние годы.

Прощание Обамы: объятия и слезы
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© REUTERS/ John Gress
Президент США Барак Обама во вторник вечером в последнем в качестве главы государства обращении к американцам подвел итоги своего восьмилетнего президентства.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Поблагодарив супругу, Барак Обама обратился к присутствовавшей в зале 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа". Младшая дочь Обамы - Саша - не присутствовала в зале.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AP Photo/ Nam Y. Huh
Обама выступал в Чикаго перед многотысячной аудиторией в конференц-центре McCormick Place. Город для прощания с американцами был выбран неслучайно – в Чикаго началась политическая карьера Барака Обамы.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© REUTERS/ Jonathan Ernst
"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться, и тобой гордилась вся страна", — сказал Барак Обама, обращаясь к супруге Мишель.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AP Photo/ Nam Y. Huh
Речь Обамы аудитория принимала с восторгом, многократно прерывая ее аплодисментами и радостными криками.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© REUTERS/ Jonathan Ernst
Наблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© REUTERS/ Jonathan Ernst
Главная мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз.
Народ в зрительном зале во время прощальной речи Барака Обамы в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017/ Joshua Lott
К внешним угрозам Обама отнес "исламских фанатиков" и "автократов в некоторых зарубежных столицах". Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017/ Joshua Lott
Говоря о жене, Обама едва сдерживал слезы.
Приветствие Барака Обамы. 10 января 2017
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Обама выразил обеспокоенность защитой духовных ценностей американского общества и мира в целом. Он много апеллировал к идеям "отцов-основателей" США, отчего речь порой напоминала проповедь на основе учения святых отцов церкви.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017/ Joshua Lott
Барак Обама во время прощальной речи в конференц-центре McCormick Place в Чикаго.
Первая леди США Мишель Обама и дочь Малия во время прощальной речи Барака Обамы в Чикаго. 10 января 2017
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Мишель и Малия Обама в конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© REUTERS/ John Gress
Закончил выступление Обама словами своего предвыборного лозунга восьмилетней давности: "Да, мы можем!" И, взяв паузу, добавил: "Да, мы сделали!"
Народ в зрительном зале во время прощальной речи Барака Обамы в Чикаго. 10 января 2017
© AP Photo/ Kiichiro Sato
В конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
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