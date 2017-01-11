Обама в прощальной речи подвел итоги президентства

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Президент США Барак Обама во вторник вечером выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего президентства.

По мнению Обамы, итоги весьма позитивны: благодаря общим усилиям "Америка стала лучше и сильнее", чем в 2009 году.

Главная же мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз. К последним относятся "исламские фанатики" и "автократы в некоторых зарубежных столицах".

Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.

Тень Трампа



Менее чем через десять дней, 20 января, на посту президента Обаму сменит один из его главных политических оппонентов – республиканец Дональд Трамп. В ноябре эксцентричный миллиардер, который до этого никогда не занимал выборных должностей, победил на президентских выборах, уступив при этом своей сопернице от Демократической партии Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей, но обойдя ее по голосам выборщиков. Традиции архаичной американской демократии вновь, как и в 2000 году, сыграли за республиканцев, что поставило под угрозу многое из наследия первого президента-афроамериканца.

Возможно, именно поэтому заочная полемика с Трампом, начавшаяся еще во время предвыборной кампании, красной нитью прошла через последнее обращение Обамы, хотя по фамилии он своего оппонента назвал лишь раз – когда пообещал "плавную передачу" власти. Но намеков было предостаточно.

Торговля и здравоохранение

Обама не согласился с мнением избранного президента США, что соглашения о свободной торговле приведут к потере рабочих мест. "Я согласен, что наша торговля должна быть не просто свободной, но еще и честной. Но следующая волна экономических бедствий придет не из-за границы. Она будет результатом быстрой поступи автоматизации, которая упраздняет многие хорошие рабочие места уровня среднего класса", — сказал действующий глава государства.

Это был прямой ответ на предложение Трампа выйти из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, что фактически похоронит идею, которую несколько лет продвигал Обама.

С еще большей страстью уходящий президент защищал свое, пожалуй, главное детище – реформу здравоохранения, которая позволила миллионам бедных американцев получить доступ к медицинским услугам, но для многих других сделала эти услуги дороже, как утверждают республиканцы.

"Количество незастрахованных (американцев) никогда не было меньше, чем сейчас. Стоимость здравоохранения растет самыми медленными темпами за 50 лет. Если кто-нибудь сможет внедрить план, который будет лучше, чем изменения, которые мы сделали с нашей системой здравоохранения, который будет затрагивать столько же людей при меньшей стоимости, я публично поддержу это", — пообещал Обама.

Трамп ранее заявлял, что намерен "отменить и заменить" реформу здравоохранения Обамы, которая стала по многим параметрам уникальной в истории США. В настоящее время в конгрессе, обе палаты которого контролируют республиканцы, уже начались жаркие дискуссии между сторонниками и противниками таких планов.

Демократия в опасности



Прежде всего Обама обеспокоен защитой не экономических, а духовных ценностей американского общества и мира в целом, лидером которого является, по его мнению, Америка. В этой части он много апеллировал к идеям "отцов-основателей" США, отчего речь порой напоминала проповедь на основе учения святых отцов церкви.

Очевидно вспоминая прошедшие и неудачные для его партии выборы, президент обратил внимание на целый ряд проблем с демократией внутри страны.

"Когда право на голосование (среди меньшинств — ред.) находится на одном из самых низких уровней в развитых демократиях, мы должны облегчить возможность голосования, а не усложнять ее. Когда доверие к институтам низко, мы должны сократить разрушительное влияние денег на нашу политику и настаивать на принципах транспарентности и этики на службе государства. Когда конгресс не может функционировать, мы должны таким образом разграничивать избирательные округа, чтобы поощрять политиков придерживаться здравого смысла, а не жестких крайних позиций", — заявил Обама.

Разногласия двух ведущих партий в конгрессе на протяжении двух сроков президентства Обамы мешали и президенту, и конгрессу проводить необходимые с точки зрения каждой стороны реформы. "Творческая" нарезка избирательных кругов привела к тому, что лишь за небольшое число мест в конгрессе идет активная конкуренция партий, а в остальных округах исход голосования практически предрешен.

"Все мы, вне зависимости от партии, должны броситься выполнять задачу восстановления наших демократических институтов", — подчеркнул Обама.

Глава государства также предостерег, что ослабление демократии и уважения к законам грозит гражданскими и международными войнами. Поэтому необходимо бороться за идеалы демократии во всем мире.

"Защита нашего образа жизни требует большего, чем только лишь наша армия. Демократия может теряться, когда мы сдаем (свои демократические ценности — ред.) перед страхом, поэтому мы, граждане, должны сохранять бдительность против внешней агрессии, должны не поддаваться ослаблению наших ценностей, которые делают нас теми, кто мы есть", — сказал Обама.

В этой связи, заявил он, на посту президента он выступал за закрытие тюрьмы в Гуантанамо, которая так и не была закрыта, реформировал практику слежки властей за гражданами, "завершил пытки" и боролся с терроризмом.

"Именно поэтому я отвергаю дискриминацию американцев-мусульман", — заявил Обама под бурную овацию в зале. Ранее ремарки избранного президента США Дональда Трампа о необходимости введения запрета на въезд мусульман в США подняли широкие дебаты в обществе, в том числе среди республиканцев.

"Мы не можем уйти от глобальных сражений — расширение демократии, прав человека, прав женщин, прав сексуальных меньшинств — неважно, насколько несовершенны наши попытки, неважно, насколько удобным кажется игнорирование таких ценностей", — добавил президент.

"Если свобода и уважение закона сокращаются по всему миру, вероятность внутренней войны и (войн) между нациями возрастает, и наши свободы в конечном итоге будут поставлены под угрозу", — считает он.

Угроза мировому порядку



По мнению Обамы, мировому порядку, основанному на верховенстве права и соблюдении прав человека, угрожают фанатики, выступающие от лица ислама, и диктаторы в некоторых странах, которые видят в этом угрозу своей власти.

Обама уточнил, что порядок, за который он выступает, был сформирован после Второй мировой войны США "вместе с другими демократиями".

Глава государства отметил, что для американской демократии такие угрозы представляют гораздо большую опасность, чем "заминированный автомобиль или ракета".

Говоря об угрозе терроризма, Обама заявил, что за восемь лет его президентства американские спецслужбы и военные уничтожили "десятки тысячи террористов", и предрек уничтожение группировки "Исламское государство" (запрещена в России и ряде стран).

О России, которую еще несколько лет назад Обама ставил в один ряд с такими глобальными угрозами как ИГ и эпидемия Эболы, уходящий президент упомянул вскользь.

"Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее", — сказал он.

Гордость Обамы



Обама выступал в Чикаго перед многотысячной аудиторией в конференц-центре McCormick Place. Город для прощания с американцами был выбран неслучайно – в Чикаго Обама жил и работал долгие годы, здесь же началась его политическая карьера, когда он избирался в сенат штата Иллинойс, затем в сенат США, а затем в президенты страны. Речь земляка аудитория принимала с восторгом, многократно прерывая ее аплодисментами и радостными криками.

Американский лидер рассказал о том, кто является для него примером, настоящим другом и братом и чем он сам больше всего гордится.

"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться, и тобой гордилась вся страна", — сказал Обама, обращаясь к супруге Мишель.

Говоря о жене, Обама едва сдерживал слезы, она же держалась очень спокойно.

"Последние 25 лет ты была моей женой, матерью моих детей, но главное, моим другом", — сказал президент. Наблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.

Поблагодарив супругу, Обама обратился к присутствовавшей в зале старшей 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа", — сказал президент о своих дочерях, младшая — Саша — не присутствовала в зале.

Обращаясь к вице-президенту Джо Байдену, Обама отметил, что "приобрел в его лице брата". "Ты — первое решение о назначении в моем кабинете, и оно было самым лучшим!" — сказал Обама о давнем соратнике.

Закончил выступление Обама словами своего предвыборного лозунга восьмилетней давности: "Да, мы можем!" И, взяв паузу, добавил: "Да, мы сделали!"

Споры о том, что именно удалось, а что не удалось ему сделать на посту президента, будут продолжаться в американском обществе и в мире еще долго. Однако бесспорный факт заключается в том, что "плавно передавать власть" 20 января Обаме придется не своему соратнику, а человеку, который ставит под сомнение его наследие и хочет поменять многое из того, что было сделано в стране за последние годы.