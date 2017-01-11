СК: Россия взаимодействует с Турцией по делу об убийстве посла Карлова

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следственный комитет России совместно с оперативными службами активно взаимодействует с коллегами из Турции в рамках расследования убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, заявил зампред СКР Игорь Краснов.
"В ходе расследования мы совместно с оперативными службами активно взаимодействуем с нашими коллегами из Турции. Проводим следственные действия на территории этой страны", — сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".
"Ведь организаторы, заказчики или идейные вдохновители совершенного преступления не менее опасны, чем человек, нажимавший на курок. Убийца Андрея Карлова стоял у него за спиной, а наша задача — выяснить, кто мог стоять за спиной самого убийцы", — добавил Краснов.