СК: Россия взаимодействует с Турцией по делу об убийстве посла Карлова

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следственный комитет России совместно с оперативными службами активно взаимодействует с коллегами из Турции в рамках расследования убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, заявил зампред СКР Игорь Краснов.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

"В ходе расследования мы совместно с оперативными службами активно взаимодействуем с нашими коллегами из Турции. Проводим следственные действия на территории этой страны", — сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Он также отметил, что задача СКР заключается в установлении истинных мотивов стрелявшего и привлечении к ответственности тех людей, которые "в той или иной степени причастны к этому преступлению".

"Ведь организаторы, заказчики или идейные вдохновители совершенного преступления не менее опасны, чем человек, нажимавший на курок. Убийца Андрея Карлова стоял у него за спиной, а наша задача — выяснить, кто мог стоять за спиной самого убийцы", — добавил Краснов.