СМИ: во Франции освободили четырех подозреваемых по делу Кардашьян

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Полиция Франции освободила во вторник вечером четверых подозреваемых, задержанных в рамках расследования ограбления звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже, передает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что один из освобожденных — водитель Кардашьян, который возил ее по городу во время ее приезда на Неделю моды в октябре. Всем четверым не было предъявлено никаких обвинений.

По данным радиостанции, всего в понедельник были задержаны 17 подозреваемых, проводятся допросы остальных задержанных.

Ранее сообщалось, что в понедельник полиция Франции задержала 15 человек по делу об ограблении Кардашьян. По данным радиостанции RTL, задержанные являются непосредственными участниками налета. Предполагаемым организатором налета был выходец из алжирской Кабилии. В состав банды также входили три женщины, а самому старшему из ее участников исполнилось 72 года.

Ограбление Кардашьян произошло в ночь со 2 на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона. В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала, но находилась в сильном шоке.