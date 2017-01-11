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В мире

Регулятор Китая не выдаст лицензию на Pokemon Go на территории страны

07:1511.01.2017
(обновлено: 07:29 11.01.2017)
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Pokemon Go . Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Государственное управление по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР (SAPPRFT) не станет выдавать лицензию на приложение Pokemon Go и другие подобные игры на территории Китая.

Игровое приложение Pokemon Go. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти Китая решили провести оценку возможных рисков для безопасности страны перед тем, как выдать лицензию для приложения Pokemon Go и ряда других игр, основанных на технологии "дополненной реальности".

Как пишет газета Global Times со ссылкой на заявление комитета по публикациям игр при SAPPRFT, регулятор оценил приложение Pokemon Go, отметив его, как позитивный пример развития игровой индустрии, однако некоторые инциденты в других странах показали, что игра "представляет угрозу географической информационной безопасности, безопасности транспорта и личной безопасности граждан".

Игровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Отмечается, что до тех пор, пока власти оценивают Pokemon Go и другие подобные приложения и игры и до того, как будет принято и опубликовано окончательное решение, SAPPRFT не выдаст разрешение на разработку и работу подобных игр в Китае.

Pokemon Gо — бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" — цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира. Одна из главных целей игры — поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр") — заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.

Эксперты при этом предупредили, что игра может привести к травматизму или ограблению в реальном мире. Российские банки даже предложили застраховаться от травм во время игры. Кроме того, один из ветеранов российских спецслужб не исключил, что приложение может быть использовано для шпионажа. Помощник российского премьера Геннадий Онищенко выразил опасение, что игра может серьезно влиять на психику.

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