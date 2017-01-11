Обама поблагодарил супругу Мишель за поддержку и "образцовость"

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Завершающий второй президентский срок президент США Барак Обама признался в своей прощальной речи в Чикаго, что его супруга Мишель служит для него образцом для подражания, и он дорожит ее дружбой.

"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться и тобой гордилась вся страна", — сказал Обама, выступая в Чикаго. Он завершит свою работу на посту президента США 20 января, когда в должность вступит избранный президент Дональд Трамп.

Говоря о супруге, Обама едва сдерживал слезы, она же держалась очень спокойно. "Последние 25 лет ты была моей женой, матерью моих детей, но главное, моим другом", — сказал Обама. Наблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.

Поблагодарив супругу, Обама обратился к присутствовавшей в зале старшей 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа", — сказал президент о своих дочерях, младшая — Саша — не присутствовала в зале.

Обращаясь к вице-президенту Джо Байдену, Обама отметил, что "приобрел в его лице брата". "Ты – первое решение о назначении в своем кабинете, и оно было самым лучшим!", — сказал Обама о своем вице-президенте.