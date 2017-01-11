Роспотребнадзор предупреждает о вспышке кампилобактериоза в Британии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке кампилобактериоза, острого инфекционного заболевания, в районе Южный Лейкленд в Британии, сообщается на сайте ведомства.

Как информирует Роспотребнадзор, ссылаясь на данные официальных органов здравоохранения Южного Лейкленда, вспышка заболевания зарегистрирована в районе с середины декабря, общее число пострадавших составляет 56 человек. По предварительным данным эпидемиологического расследования, вспышка кампилобактериоза связана с продажей молока из торговых автоматов по розливу сырого молока.

"В настоящее время специалистами проводится комплекс противоэпидемических… мероприятий, в том числе проведение лабораторных исследований молока и изъятие непастеризованного молока из торговой сети… Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Кампилобактериоз — острое инфекционное зоонозное заболевание, характеризующееся синдромом общей интоксикации, преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта и возможностью генерализации патологического процесса.