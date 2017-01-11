WP: Тиллерсон считает, что США должны вести открытый диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон выступает за "открытый и искренний" диалог с Россией, говорится в его вступительном слове на назначенных на среду слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Текст выступления опубликовала во вторник вечером на своем сайте газета The Washington Post

"Мы направляли (России) слабые или смешанные сигналы с "красными линиями", которые превращались в зеленый свет. Мы не признавали, что Россия не думает так, как мы", — считает Тиллерсон.

По его мнению, "сами по себе слова не позволяют убрать неровности и порой спорную историю взаимоотношений между нашими странами". "Но нам необходим открытый и искренний диалог с Россией вне зависимости от ее амбиций", — уверен он.

По данным газеты, Тиллерсон считает, что США должны сотрудничать с РФ в тех отраслях, где у них есть общие интересы. По его мнению, это, в частности, касается борьбы с терроризмом.

Однако, по его словам, "там, где существуют важные противоречия, США должны быть тверды в защите своих интересов и интересов своих союзников".

"Россия должна знать, что мы отвечаем за свои обязательства, и что она должна нести ответственность за свои действия", — отмечается в тексте выступления Тиллерсона.