СМИ: Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу странам НАТО

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу, и страны НАТО правы в своей обеспокоенности по этому поводу. Об этом пишет The Washington Post.
Согласно тексту, опубликованному The Washington Post, Тиллерсон считает, что США должны "четко смотреть на свои отношения с Россией".
"Россия представляет угрозу сегодня, но не является непредсказуемой в продвижении своих интересов", — говорится в документе.
В частности, в речи упоминается, что Россия "вторглась на Украину, взяла под контроль Крым и поддерживает силы сирийского правительства в насильственном нарушении законов ведения войны".
"Наши союзники по НАТО правы в том, что они обеспокоены поднимающейся Россией", — цитирует издание вступительное слово Тиллерсона.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Страны Запада неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в украинский конфликт. Российские власти отвергают подобные утверждения.