СМИ: Тиллерсон считает победу над ИГ шагом в ликвидации других группировок

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Уничтожение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) должно стать первым шагом в ликвидации группировок, угрожающих США и их союзникам, говорится в тексте вступительного слова кандидата в госсекретари Рекса Тиллерсона, с которым он должен выступить в среду перед сенатским комитетом по иностранным делам.

"Уничтожение ИГ должно стать первым шагом в ликвидации возможностей других группировок и лиц, которые нацелены на нашу страну и ее союзников. Это также позволит нам обращать больше внимание на других представителей радикального ислама, таких как "Аль-Каида" (запрещена в РФ — ред.), "Братья-мусульмане" и определенные структуры в Иране", — говорится в тексте документа, который есть на сайте The Washington Post , но пока отсутствует на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

Отмечается, что Тиллерсон предупредил, что нанести поражение ИГ необходимо "не только на поле сражения". По его словам, "мы должны победить в войне идей". Он пообещал в случае утверждения на должность госсекретаря, что "госдепартамент США выполнит свою роль в поддержке тех мусульман по всему миру, которые отвергают радикальный ислам во всех проявлениях".

Кандидат в госсекретари назвал радикальный ислам очень серьезной угрозой международной безопасности, а уничтожение ИГ – "самым срочным шагом в его ликвидации". При это, по его словам, "уничтожение ИГ должно стать главным приоритетом США на Ближнем Востоке".