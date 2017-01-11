Тиллерсон заявил, что отказ США от лидерства приведет мир к хаосу

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Экс-глава Exxon Mobil американский бизнесмен Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, считает США единственной в мире сверхдержавой, способной поддерживать глобальный миропорядок, отказ США от лидерства приведет мир к хаосу, говорится в тексте его выступления перед сенатом.

Слушание в сенате в среду будет посвящено утверждению кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря.

"США — единственная супердержава и моральный компас, способный объединять мир… Если мы не будем лидерами, мы рискуем погрузить мир в хаос", — говорится в тексте доклада, который разместила на своем сайте газета Washington Post.

Тиллерсон признался, что "в последнее время лидерство США поставлено под сомнение", "мы споткнулись". Тиллерсон видит своей задачей на посту госсекретаря "не только возродить, но и утвердить американское лидерство".