В МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает связь с командой Трампа

ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай поддерживает связь с переходной командой избранного президента США Дональда Трампа, конкретные возможные встречи председателя КНР Си Цзиньпина с ее представителями и представителями других стран не исключены, заявил не спецбрифинге в среду зам министра иностранных дел КНР Ли Баодун.

"У нас поддерживаются хорошие связи с нынешней командой президента США. Что касается команды избранного президента США (Трампа), то у нас открыты каналы для коммуникации. В Давосе, согласно расписанию, у Китая запланированы двусторонние встречи. В настоящий момент обсуждение конкретных встреч продолжается и необходимы финальные детали по ним", — сказал Ли Баодун, отвечая на вопрос, запланированы ли у китайского лидера встречи в Давосе с вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем Джоном Керри и представителями переходной команды Трампа.

По словам Ли Баодуна, у различных лидеров и представителей бизнес кругов в Давосе свое расписание мероприятий, однако Китай готов обсуждать конкретные встречи Си Цзиньпина.

"Если позволит график и будет желание, то мы посмотрим, какие встречи мы можем провести", — добавил замглавы МИД КНР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что "Китай находится в контакте с переходной командой Трампа".