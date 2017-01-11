Тиллерсон: США должны заставлять другие страны выполнять свои обязательства

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США должны выполнять свои обязательства перед другими странами и заставлять противников выполнять их обязательства в свою очередь, говорится в тексте вступительного слова кандидата в госсекретари Рекса Тиллерсона, с которым он должен выступить в среду перед сенатским комитетом по иностранным делам.The Washington Post.
Как отмечает газета, Тиллерсон считает, что в противном случае это будет "несправедливо по отношению к США и их давним друзьям".
Кандидат в госсекретари, предложенный на этот пост избранным президентом США Дональдом Трампом, также подчеркивает, что Вашингтон "должен заставлять тех, кто не является нашими друзьями, отвечать за соглашения, которые они подписали".
The Washington Post не уточняет, каким образом в ее распоряжение попало вступительное слово Тиллерсона. На сайте сенатского комитета по иностранным делам слушания заявлены, но текста выступления кандидата в госсекретари нет.