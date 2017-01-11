Обама не согласился с мнением Трампа о потере рабочих мест

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама не согласился с мнением избранного президента США Дональда Трампа, что в потере рабочих мест виноваты другие страны.

Обама описал в прощальной речи экономические проблемы рабочего класса. "Быстро исправить эту долгосрочную тенденцию нельзя. Я согласен, что наша торговля должна быть не просто свободной, но еще и честной. Но следующая волна экономических бедствий придет не из-за границы. Она будет результатом быстрой поступи автоматизации, которая упраздняет многие хорошие рабочие места уровня среднего класса", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен на посту главы государства добиться выхода страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). По его словам, это позволит вернуть в Америку рабочие места. Вместо ТТП Трамп намерен заключить ряд "честных" двусторонних соглашений со странами региона. Противники Трампа заявляют, что растущая производительность труда и автоматизация помешает ему восстановить рабочие места, которые "ушли" за рубеж, где ниже заработная плата.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.