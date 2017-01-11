Обама: поддержу реформу здравоохранения, которая будет лучше, чем Obamacare

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Президент США Барак Обама заявил, что готов поддержать реформу здравоохранения, которая будет лучше, чем та, которую он провел на посту главы государства.

"Количество незастрахованных (американцев) никогда не было меньше, чем сейчас. Стоимость здравоохранения растет самыми медленными темпами за 50 лет. Если кто-нибудь сможет внедрить план, который будет лучше, чем изменения, которые мы сделали с нашей системой здравоохранения, который будет затрагивать столько же людей при меньшей стоимости, я публично поддержу это", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго. Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.

Трамп ранее заявлял, что намерен "отменить и заменить" реформу здравоохранения Обамы, которая стала по многим параметрам уникальной в истории США. В настоящее время в конгрессе США уже начались жаркие дискуссии между сторонниками и противниками таких планов.