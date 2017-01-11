Обама пообещал "гладкую" передачу власти Трампу

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама заявил, что обеспечит "гладкую" передачу власти избранному президенту Дональду Трампу.

"Через десять дней мир увидит отличительную особенность нашей демократии: мирную передачу власти от одного свободно избранного президента другому", — сказал Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

Публика на словах "передача власти" неодобрительно загудела, но Обама призвал людей успокоиться и удостоился за это аплодисментов.

"Я обязался перед избранным президентом Трампом, что моя администрация обеспечит настолько гладкую передачу власти, насколько это возможно, как президент (Джордж) Буш обеспечил это мне", — пообещал он.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.