Пан Ги Мун не знает обстоятельств предъявления обвинений его родственникам

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не знает об обстоятельствах предъявления властями США его брату и племяннику обвинения по делу о взяточничестве, передает агентство Рейтер со ссылкой на его представителя.

Как сообщалось ранее, обвинительное заключение было подано в суд Манхэттена. Согласно документам суда, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.

По данным агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Как отмечает Рейтер, племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат числится старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал РИА Новости, что ООН не комментирует обвинения, выдвинутые американскими властями против родственников бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.