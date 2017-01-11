Пан Ги Мун не знает обстоятельств предъявления обвинений его родственникам

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не знает об обстоятельствах предъявления властями США его брату и племяннику обвинения по делу о взяточничестве, передает агентство Рейтер со ссылкой на его представителя.
По данным агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Как отмечает Рейтер, племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат числится старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.