Опрос: избиратели хотят, чтобы Трамп удалил свой аккаунт в Twitter

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Большинство американских избирателей считают, что избранный президент США Дональд Трамп должен удалить свой личный аккаунт в социальной сети Twitter, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (Quinnipiac University).
64% опрошенных заявили, что Трампу следует удалить свой аккаунт в этой социальной сети, 32% избирателей высказались за сохранение его страницы. Более 70% среди респондентов, выступивших за удаление аккаунта, — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США.