Опрос: избиратели хотят, чтобы Трамп удалил свой аккаунт в Twitter

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Большинство американских избирателей считают, что избранный президент США Дональд Трамп должен удалить свой личный аккаунт в социальной сети Twitter, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (Quinnipiac University).

Респондентам предложили отметить на вопрос: "Как вы можете знать, Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании делал противоречивые заявления на своей личной странице в Twitter. Как вы считаете, в качестве президента Дональду Трампу следует оставить его личный аккаунт в Twitter или нет?".

64% опрошенных заявили, что Трампу следует удалить свой аккаунт в этой социальной сети, 32% избирателей высказались за сохранение его страницы. Более 70% среди респондентов, выступивших за удаление аккаунта, — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Опрос, в котором приняли участие 899 избирателей, проводился по телефону с 5 по 9 января. Статистическая погрешность составляет примерно 3,3%.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США.