В Венесуэле задержан за коррупцию глава дочерней компании PDVSA

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Власти Венесуэлы сместили с должности и задержали для допроса по подозрению в коррупции главу Petroquimica de Venezuela (Pequiven), дочерней компании государственной нефтяной PDVSA, Хуана Карлоса Депаблоса, сообщил во вторник вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

"Президент Pequiven был снят с должности, и сейчас он задержан для дачи показаний по тем нарушениям, которые были найдены", — приводит государственное телевидение страны заявление Эль-Аиссами.

По словам вице-президента, расследование в отношении Депаблоса было начато после указания президента Николаса Мадуро, и уже через несколько часов были получены результаты. Он также отметил, что на пост нового главы Pequiven также по инициативе Мадуро, находящегося сейчас с визитом в Никарагуа, уже назначен генерал-майор Рубен Авила.