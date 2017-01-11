Обама пока не решил, подпишет ли законопроект о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Президент США Барак Обама пока не видел законопроект сенаторов о новых санкциях сената против РФ, поэтому не может принять решение о том, подпишет ли он его, сообщил журналистам в рамках брифинга на борту самолета представитель Белого дома Джош Эрнест.
Представитель Белого дома также подчеркнул, что Обама "отводит важную роль конгрессу в вопросе с РФ".
Десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.
ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.