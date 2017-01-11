В Белоруссии опубликован указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран

МИНСК, 11 янв — РИА Новости. Безвизовый режим въезда в Белоруссию начнет действовать через месяц. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

В понедельник президент Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает отмену виз для граждан 80 стран, которые намерены находиться в стране не более пяти суток. Иностранцы смогут беспрепятственно пересекать границу через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск".

Новые правила распространяются на жителей США и 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, Японии и других государств.

Начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко ранее заявил, что Минск рассчитывает на 20-процентный рост туристического потока в страну, добавив, что Белоруссия учла интересы России и заранее информировала Москву о введении безвизового въезда.