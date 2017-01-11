Обама раскритиковал поселенческую активность Израиля

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Барак Обама заявил, что политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поддержке поселенческой деятельности страны делает невозможным разрешение конфликта с Палестиной путем создания двух государств, передает агентство Рейтер.

"Его (Нетаньяху — ред.) действия последовательно показывали, что если он подвергается давлению для одобрения (строительства — ред.) большего числа поселений, то он поступит так вне зависимости от того, что он говорит о важности двухгосударственного решения", — приводит агентство заявление Обамы, которое он сделал в ходе интервью с израильским телеканалом Channel 2.

По данным агентства, Обама заявил, что за прошедшие несколько лет он вместе с госсекретарем США Джоном Керри "бесчисленное количество раз" лично призывали Нетаньяху прекратить поселенческую деятельность, но он игнорировал эти призывы.

"Все чаще то, что вы видите, это то, что фактическое положение дел на местах делает практически невозможным, по крайней мере очень сложным, и если эта тенденция продолжится — то невозможным, создать прилегающее и функционирующее палестинское государство", — подчеркнул президент США.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась резкой критике как со стороны Израиля, так и со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев.

В свою очередь Израиль временно ограничивает связи со странами, которые на прошлой неделе проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции. Пакет израильских контрмер против авторов и сторонников антипоселенческой инициативы включает также отмену планировавшегося на эту неделю визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, прекращение экономической помощи Сенегалу, отзыв посла из Новой Зеландии, сокращение взносов в бюджеты ООН.

Развитие сети еврейских поселений на занятых в 1967 году территориях Западного берега и Восточного Иерусалима, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.