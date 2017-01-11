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В мире

Обама раскритиковал поселенческую активность Израиля

01:5311.01.2017
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Барак Обама заявил, что политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поддержке поселенческой деятельности страны делает невозможным разрешение конфликта с Палестиной путем создания двух государств, передает агентство Рейтер.

Флаги Палестины. Архивное фото
© Flickr/ scottgunn
Палестина благодарна РФ за поддержку решения ООН по израильским поселениям
"Его (Нетаньяху — ред.) действия последовательно показывали, что если он подвергается давлению для одобрения (строительства — ред.) большего числа поселений, то он поступит так вне зависимости от того, что он говорит о важности двухгосударственного решения", — приводит агентство заявление Обамы, которое он сделал в ходе интервью с израильским телеканалом Channel 2.

По данным агентства, Обама заявил, что за прошедшие несколько лет он вместе с госсекретарем США Джоном Керри "бесчисленное количество раз" лично призывали Нетаньяху прекратить поселенческую деятельность, но он игнорировал эти призывы.

Израиль. Архивное фото
© Fotolia/ W. Zikas
Израильский министр о резолюции СБ ООН: США бросили ближневосточного друга
"Все чаще то, что вы видите, это то, что фактическое положение дел на местах делает практически невозможным, по крайней мере очень сложным, и если эта тенденция продолжится — то невозможным, создать прилегающее и функционирующее палестинское государство", — подчеркнул президент США.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась резкой критике как со стороны Израиля, так и со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев.

Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© AP Photo/ Markus Schreiber
Керри считает, что будущее урегулирования на Ближнем Востоке под угрозой
В свою очередь Израиль временно ограничивает связи со странами, которые на прошлой неделе проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции. Пакет израильских контрмер против авторов и сторонников антипоселенческой инициативы включает также отмену планировавшегося на эту неделю визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, прекращение экономической помощи Сенегалу, отзыв посла из Новой Зеландии, сокращение взносов в бюджеты ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН по строительству поселений
Развитие сети еврейских поселений на занятых в 1967 году территориях Западного берега и Восточного Иерусалима, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

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