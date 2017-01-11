В Египте российские эксперты проверят аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

КАИР, 11 янв — РИА Новости, Надим Зуауи. Российские эксперты прибудут в среду в Каир для проверки аэропортов крупнейших египетских курортов на Красном море Хургады и Шарм-эш-Шейха, куда в скором будущем должны возобновиться полеты из России.

Как пояснили РИА Новости источники в египетском секторе гражданской авиации, эксперты проверят меры безопасности в этих аэропортах, которые были пересмотрены за последние месяцы. В частности, в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха впервые в Египте заработала частная охранная компания, которая несет службу вместе с полицией и специализируется на досмотре пассажиров и их багажа. Сотрудники компании прошли обучение под руководством британских специалистов.

В конце декабря прошлого года Каирский международный аэропорт посетила очередная группа экспертов из России, в задачу которой входила проверка мер безопасности, а также нового оборудования, установленного во втором терминале воздушной гавани. Именно в этот терминал, как ожидается, будет совершать полеты "Аэрофлот" после принятия решения о снятии запрета на авиасообщение с Арабской Республикой Египет. Затем полеты возобновятся в курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Египетский источник пояснил, что второй терминал Каирского аэропорта наиболее продвинулся в выполнении требований по безопасности российской стороны. В частности, завершается запуск системы биометрического доступа сотрудников аэропорта в служебные помещения. Кроме того, увеличены объемы хранилищ записей камер видеонаблюдения, что позволяет сохранять информацию 30 дней.

Также источники сообщают, что российским экспертам будет разрешено проверять меры безопасности на авиарейсах, отправляющихся в РФ. "На данном этапе речь идет о возобновлении авиасообщения между Каиром и Москвой для облегчения поездок бизнесменов и официальных представителей двух стран в свете договоренностей о развитии двустороннего сотрудничества и реализации ряда крупных экономических проектов, прежде всего строительства АЭС в ад-Дабаа", — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, российские эксперты проверят аэропорт Каира 18-20 января.

В ноябре 2015 года авиасообщение между РФ и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.